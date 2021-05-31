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53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция

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53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция
Фигуранта разоблачили киберполицейские в ходе расследования уголовного производства в отношении распространения в Интернете детской порнографии.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте киберполиции Нацполиции, "режиссером" противоправного контента был отец двух несовершеннолетних девушек, созданное видео он продавал в сети.

Кроме того, злоумышленник предлагал своим знакомым за деньги вступить в половые отношения с его несовершеннолетними дочерьми.

В сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении действий отца был направлен в суд. Сейчас судебное разбирательство продолжается.

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Также правоохранители установили, что 53-летний житель Киевской области, по договоренности с отцом несовершеннолетних, совершал в отношении них действия сексуального характера.

Действия последнего квалифицированы по ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    В статье не указан возраст несовершеннолетних. Бывают такие кобылы, что в 16 выглядят на 40. Вспомните хотябы ту судейскую доцю с губами на всё рыло, которая в соцсетях украинцев поливала.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Ну это ж почти титульная нация.У них своя крыша,им можно.Хотя какая разница сколько лет брачующимся.53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 187
    53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 2177
  • Антон Ищенко
    Я проти, щоб кормити таких за власні податки. Придумайте інший спосіб утилізації
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