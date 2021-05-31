53-летний житель Киевщины задержан за секс с несовершеннолетними: ему грозит до 5 лет тюрьмы, - полиция
Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте киберполиции Нацполиции, "режиссером" противоправного контента был отец двух несовершеннолетних девушек, созданное видео он продавал в сети.
Кроме того, злоумышленник предлагал своим знакомым за деньги вступить в половые отношения с его несовершеннолетними дочерьми.
В сентябре 2019 года обвинительный акт в отношении действий отца был направлен в суд. Сейчас судебное разбирательство продолжается.
Также правоохранители установили, что 53-летний житель Киевской области, по договоренности с отцом несовершеннолетних, совершал в отношении них действия сексуального характера.
Действия последнего квалифицированы по ч. 1 ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.