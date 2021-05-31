Террорист Бородай выиграл праймериз "Единой России" в Ростовской области и будет баллотироваться в Госдуму, - росСМИ

Бывший "глава Совмина ДНР" Александр Бородай - в лидерах по итогам голосования за кандидатов партии Кремля "Единая Россия" на праймериз в Госдуму РФ по Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК.

Предварительного голосования "Единой России" определило костяк кандидатов для участия в выборах в Госдуму РФ, которые пройдут в сентябре 2021 года.

В предварительном голосовании приняли участие 186 кандидатов, 53 человека - в том числе Бородай - шли по партийному списку, в "костяк" попали 15. Бородай позиционирует себя как "председатель объединения Союз добровольцев Донбасса".

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Отметим, что официальные данные по Ростовской области на сайте праймериз пока не обнародованы.

Напомним, Александр Бородай был главой "Совета министров "ДНР" фактически с самого начала оккупации Донбасса - с 16 мая по 7 августа 2014 года.

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