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Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО"

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Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об ограничении доступа белорусских наблюдателей в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

Ввести ограничения на допуск дипломатов из Беларуси в брюссельскую штаб-квартиру НАТО решили на фоне последних действий белорусского режима и заявлений представителей Беларуси.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", - сказал Столтенберг.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принудительная посадка самолета в Минске - серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.

Он также сравнил Беларусь с Россией, заявив, что эти страны одинаково подавляют демократию. Генсек НАТО также допустил, что Беларусь могла принудительно посадить самолет авиакомпании Ryanair в координации с Россией.

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Это как в 1942 году внезапно ограничить доступ наблюдателей Муссолини в штаб объединенных сил антигитлеровской коалиции. Типа опомнились Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 9973
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Их штаб-квартира в кремле...
  • Fjall_Raven
    а шо вообще делают представители парашного ***** в штаб-квартире нато? там что нет ссаных тряпок, шоб клининговая фирма гнала ими оттуда этих представителей?
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