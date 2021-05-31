Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об ограничении доступа белорусских наблюдателей в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе.

Об этом речь шла на онлайн-брифинге генсека НАТО для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ввести ограничения на допуск дипломатов из Беларуси в брюссельскую штаб-квартиру НАТО решили на фоне последних действий белорусского режима и заявлений представителей Беларуси.

"Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО. И мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, основываясь на нашей оценке мер безопасности в штаб-квартире", - сказал Столтенберг.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принудительная посадка самолета в Минске - серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования.

Он также сравнил Беларусь с Россией, заявив, что эти страны одинаково подавляют демократию. Генсек НАТО также допустил, что Беларусь могла принудительно посадить самолет авиакомпании Ryanair в координации с Россией.