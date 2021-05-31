Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник

Сейчас Шарий инсценирует возле своего жилья в Испании митинги "украинцев-патриотов", которые якобы ему "угрожают", чтобы получить соответствующий статус в Испании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата.

По данным источника, сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

В то же время, источник отмечается, что Шарий нанял одну из самых дорогих адвокатских компаний в Литве, что свидетельствует о наличии у него значительных финансовых ресурсов.

Литовские юристы утверждают, что успешное обжалование этого решения - маловероятно. Это связано с основательностью материалов и наличием политической поддержки этого решения.

По имеющейся информации, сейчас Шарий инсценирует так называемые митинги-протесты "украинцев-патриотов" у его жилья в Испании. Данные акции сопровождаются "угрозами" в его адрес. Указанную ситуацию Шарий хочет использовать, чтобы получить соответствующий статус в Испании.

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