Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Строительные работы по возведения вантового моста через реку Днепр в Кременчуге начнутся уже в октябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Полтавской ОГА.

"Сейчас идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, расположению городка для проживания работников строительной компании. В сентябре планируем завершить соответствующую экспертизу, а в октябре начать непосредственное строительство моста. Сегодня мы убедились, что все идет по плану и графику", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Согласно плану, строительство моста в рамках президентской программы "Большая стройка" продлится три года. Чтобы ускорить процесс применяется схема Design and Build, согласно которой подрядная организация "Догуш" выполнит одновременно и проектирование, и непосредственное строительство моста.

Стоимость всего проекта составляет более 11 млрд грн.

Строительство вантового моста длиной 720 м и эстакад протяженностью 1,9 км полностью профинансируют из государственного бюджета. Общая протяженность всех дорожных работ оценивается в 5,4 км.

Нынешний автомобильно-железнодорожный Крюковский мост 1949 года постройки в последний раз капитально ремонтировался более 30 лет назад и не отвечает текущим транспортным нагрузкам. В случае его остановки транспортный коллапс затронет всю Украину.

В ОГА уточняют, что проект строительства нового вантового моста предусматривает практически стопроцентное использование материалов отечественного производства.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 150 мостов и искусственных сооружений.

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