Протасевича наверняка пытали и били, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что задержанный журналист Роман Протасевич наверняка подвергался избиениям и пыткам в тюрьме.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в Таллине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Адвокат, который посетил Протасевича и его подругу Софию Сапегу, сказал, что с ним все в порядке, "но это сомнительно, потому что наверняка его пытали, наверняка избили", - заявила Тихановская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - отец

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.