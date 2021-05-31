Российские оккупанты с начала суток 5 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Водяного российские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

Неподалеку Авдеевки враг применил в направлении позиций наших защитников автоматические станковые гранатометы, а возле Майорска - ручные противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Золотое-4 российско-оккупационные войска осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Украинская сторона СЦКК используя координационный механизм оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ