Украина могла купить 80 танков за деньги, которые последние два года платила России и Беларуси за электроэнергию, - Яценюк

Безответственная политика в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси привела к потере страной 3,147 млрд грн.

Об этом сообщил бывший премьер-министр (2014-2016), лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Я посмотрел на цифры, сколько украинское государство за последние 2 года заплатило за электроэнергию, которую изготавливали в России и в Беларуси, а по факту - это российская электрическая энергия. За 2 года украинцы из своего кармана заплатили Путину и Лукашенко 3 миллиарда 147 млн гривен ", - цитирует партийный сайт слова экс-премьера.

По его словам, на эти деньги можно было купить около 80 танков "Булат".

"За эти деньги Россия, Путин и Лукашенко купили для себя свои танки, которые воюют против Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул: "Поэтому для меня Медведчук – такой же государственный изменник, как и те в украинской власти, которые спонсировали российский военный бюджет и лукашенковский военный бюджет".

Он убежден, что запрет на закупку электроэнергии только до 1 октября – это не более чем дешевый политический шаг.

"У нас как? Мы боремся с Россией только по месяцам? Три месяца поборолись до октября, а уже с октября все, уже можно не бороться? Поэтому это абсолютно безответственная антигосударственная политика. И за эту политику должны нести ответственность так же, как и несет Медведчук, конкретные должностные лица украинского государства ", - сказал Арсений Яценюк.

Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающий запрет как минимум до конца 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, это ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.