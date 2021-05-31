Стерненко обжалует приговор

Активист Сергей Стерненко обжалует решение Одесского апелляционного суда, согласно которому он осужден на 1 год условно, в Верховном суде.

Об этом он написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем обжаловать сегодняшний приговор в Верховном суде", - отметил Стерненко.

"Думаю, прокуроры Венедиктовой подадут жалобу тоже, и будут настаивать на 7,3 годах лишения свободы с конфискацией", - добавил он.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку - их отправили под круглосуточный домашний арест.

31 мая Апелляционный суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным по двум статьям - 146 (похищение человека) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно.