Харьковская ОГА выделяет миллион гривен на ремонт больницы, о котором уже отчитались, - СМИ

Департамент капитального строительства Харьковской облгосадминистрации заключил дополнительное соглашение с ООО "Смарт Будстрой" по реконструкции приемного отделения больницы в Валках стоимостью 1,059 млн грн.

Об этом стало известно из сайта Prozorro, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsroom.

Как сообщили в "Харьковском антикоррупционном центре", в 2020 году после проведения торгов с этой же компанией заключили соглашение на 15,37 млн грн. Позже дополнительными соглашениями сумма уменьшилась вполовину, но в декабре уже без торгов подрядчику докинули 4,24 млн грн. В апреле этого года чиновники отчитались, что работы уже завершены.

Напомним, ранее подобная ситуация была с реконструкцией приемного отделения Дергачевской ЦРБ. 28 апреля пресс-служба ХОГА сообщила о том, что завершился ремонт этого приемного отделения. Подрядчиком стала компания "Буд Гранд Украины", стоимость работ составила 12,4 миллиона гривен. Однако уже 5 мая Департамент коммунального строительства ХОГА подписывал дополнительный договор на замену окон, демонтажные и другие работы - всего на 750 тысяч гривен. Деньги без получения тендера получил все то же ООО "Буд Гранд Украины".