КПВВ "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом закроют на 2 недели

Контрольно-пропускной пункт будет закрыт с 7 по 21 июня в связи с ремонтом.

Об этом сообщает Представительство президента в Автономной республике Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"С 7 по 21 июня, в связи с проведением ремонтных работ, будет остановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Чаплинка"", - сказано в сообщении.

КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" при этом будут работать в штатном режиме.

В представительстве президента просят граждан во избежание неудобств учесть эту информацию при планировании путешествий.

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