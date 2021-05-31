Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой

Запасы воды в Чернореченском водохранилище позволяют при текущем объеме потребления обеспечивать водоснабжение города до января 2022 года.

Такое заявление сделали в подконтрольном Кремлю "правительстве" Севастополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что в Чернореченском водохранилище сейчас 27,5 млн кубических метров воды (43% от полного объема). Расход составляет 50 тыс. кубических метров в сутки. По расчету, для стабильного водоснабжения данного объема Чернореченского водохранилища должно хватить до конца января 2022 года.

В качестве дополнительных источников используются также подземные водозаборы, которые ежесуточно предоставляют порядка 60 тыс. кубических метров. Новый водозабор на реке Бельбек дает городу до 25 тыс. кубических метров в сутки. Также вода в объеме около 17 тыс. кубических метров в сутки подается из Кадыковского карьера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России придется потратить около 30% военного бюджета на строительство опреснителей в оккупированном Крыму, - украинский академик