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Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой

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Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой
Запасы воды в Чернореченском водохранилище позволяют при текущем объеме потребления обеспечивать водоснабжение города до января 2022 года.

Такое заявление сделали в подконтрольном Кремлю "правительстве" Севастополя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что в Чернореченском водохранилище сейчас 27,5 млн кубических метров воды (43% от полного объема). Расход составляет 50 тыс. кубических метров в сутки. По расчету, для стабильного водоснабжения данного объема Чернореченского водохранилища должно хватить до конца января 2022 года.

В качестве дополнительных источников используются также подземные водозаборы, которые ежесуточно предоставляют порядка 60 тыс. кубических метров. Новый водозабор на реке Бельбек дает городу до 25 тыс. кубических метров в сутки. Также вода в объеме около 17 тыс. кубических метров в сутки подается из Кадыковского карьера.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Да какие могут быть у Севастополя проблемы с водой? Он же на берегу моря стоит!
    Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 2728
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сильный ливень 29 мая пошалил в крысме... думают обопьются дождевой водой? ))))
    Севастополь:
    Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 3176
    Керчь.
    Оккупанты уверены, что у Севастополя до конца года не будет проблем с водой - Цензор.НЕТ 8256

    ..
  • молодой рабочий



    --Да пёс с ними.
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