Чиновник Госгеокадастра попался на взятке 30 тыс. грн на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника отдела Госгеокадастра в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал от предпринимателя 30 000 гривен взятки за непривлечение к административной ответственности и в дальнейшем невмешательство в хозяйственную деятельность.

В Харькове оперативники задержали чиновника во время получения части определенной им суммы - 20 тыс. грн.

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31 мая взяточнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.