Проезд в Виннице подорожал до 10 грн

Одна поездка в маршрутке в Виннице будет теперь стоить 10 гривен.

Такое решение принял исполком Винницкого горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Рост цены в горсовете объясняют подорожанием составляющих тарифа и падением потока пассажиров - за время карантина оно упало на 62%.

Чиновники напомнили, что перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 12 грн.

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"Мы ставим требования перед перевозчиками обеспечить надлежащее качество перевозок и прозрачные правила на этом рынке. Для этого мы обязываем перевозчиков установить валидаторы и работать на безналичной системе оплаты проезда. Аналогичной, которая действует в муниципальном транспорте", - заявил руководитель департамента экономики и инвестиций винницкого горсовета Максим Мартьянов.