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Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель

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Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что "нормандский формат" по урегулированию ситуации на Донбассе не зависит от событий в Беларуси, несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются "минскими".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что "нормандский формат" не зависит от того, что происходит в Беларуси. Мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Тем не менее, отметила концлер ФРГ, "нормандский формат" должен работать дальше, несмотря на то, что прогресс в рамках этого переговорного процесса идет очень тяжело.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    дык воздушное саобчение отменено Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 5271.
    а так,да,не зависят
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Меркеля давно завербованная рашистами и она выполнит любую рашистскую прихоть,начиная от создания ордло и войны в Украине для того,что бы недопустить Украину и украинский народ ни в ЕС ни в НАТО ,как и строительство северного потока для финансирования оккупанта Украины,отказ поставлять Украине оружие.Меркель - есть лоббист рашиста ,оккупанта Украины.следовательно она соучастница его престкплений в Украине
  • Porol ferton
    Коли ж вона вже здохне
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