Верховный Суд рассмотрит часть дела относительно санкций против канала "112" в закрытом режиме

Кассационный суд в составе Верховного Суда 31 мая продолжил рассмотрение дела о применении санкций к телерадиокомпании "112-ТВ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"31 мая Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дела № 9901/40/21 по иску ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ"", в котором обжалован указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцу", - говорится в сообщении.

Во время судебного заседания суд огласил письменное ходатайство Службы безопасности Украины о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании с полным фиксированием его течения с помощью звукозаписывающего технического средства с соблюдением требований законодательства Украины в сфере охраны государственной тайны. Ходатайство обосновано тем, что некоторые документы (подтверждающие наличие правовых оснований для применения к истцу санкций), предоставленные СБУ, содержат информацию, которая составляет государственную тайну.

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Верховный Суд частично удовлетворил это ходатайство: решил проводить рассмотрение дела в закрытом судебном заседании в части исследования доказательств, содержащих государственную тайну, в удовлетворении остальной части - отказать.

Также в ходе заседания представители истца сообщили, что не смогли ознакомиться с материалами дела, поскольку СБУ им не предоставила доступа и допуска к государственной тайне, хотя они еще в апреле подавали соответствующие обращения в СБУ.

С учетом оформления участниками дела разрешений и допусков к государственной тайне, необходимых для дальнейшего рассмотрения дела, в судебном заседании объявлен перерыв. О дате следующего судебного заседания будет сообщено дополнительно.

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

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Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.