Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Божко - принципиальный и смелый прокурор, который проводил расследования против Андрея Портнова - который сейчас является смотрящим по судам и правоохранительным органам Офиса президента. Портнов открыто угрожал прокурору Божко и заблокировал расследования против себя в судах, которое было открыто при генпрокуроре Рябошапке", - пишет Бутусов.
Он указал, что Соболь попал в конкурсную комиссию от партии власти, а Коваль - "от группы, которая напрямую контролируется Офисом".
"Снятие с конкурса Божка силами "слуг народа" - очевидная демонстрация, что Зеленский, Портнов и Татаров хотят иметь ручного прокурора во главе САП, явно не для борьбы с коррупцией действующей власти, а для выполнения заказов", - считает Бутусов.
Он напоминает, что можно подписать петицию за увольнение Олега Татарова - бывшего адвоката Андрея Портнова, который сейчас является заместителем главы Офиса Президента.