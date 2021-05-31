Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП

Александру Божко не хватило голосов для того, чтобы продолжить участие в конкурсе, из-за того, что его не поддержали депутат "СН" Евгений Соболь и депутат "За будущее" Екатерина Коваль. При этом кандидатуру Божко поддерживали международные эксперты.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Божко - принципиальный и смелый прокурор, который проводил расследования против Андрея Портнова - который сейчас является смотрящим по судам и правоохранительным органам Офиса президента. Портнов открыто угрожал прокурору Божко и заблокировал расследования против себя в судах, которое было открыто при генпрокуроре Рябошапке", - пишет Бутусов.

Он указал, что Соболь попал в конкурсную комиссию от партии власти, а Коваль - "от группы, которая напрямую контролируется Офисом".

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"Снятие с конкурса Божка силами "слуг народа" - очевидная демонстрация, что Зеленский, Портнов и Татаров хотят иметь ручного прокурора во главе САП, явно не для борьбы с коррупцией действующей власти, а для выполнения заказов", - считает Бутусов.

Он напоминает, что можно подписать петицию за увольнение Олега Татарова - бывшего адвоката Андрея Портнова, который сейчас является заместителем главы Офиса Президента.

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