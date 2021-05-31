В последние месяцы напряжение на Донбассе растет, - генсек ОБСЕ Шмид

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвала обеспечить Специальной мониторинговой миссии беспрепятственный доступ вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом говорится заявлении генсека по результатам ее пятидневной поездки в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Постоянные ограничения и препятствия мешают миссии выполнять свой мандат. Я лично увидела, как повторяющиеся глушения мешают беспилотным летательным аппаратам СММ. Миссия должна иметь возможность безопасно, свободно и беспрепятственно работать с обеих сторон контактной линии", - заявила Шмид.

По ее словам, СММ играет критически важную роль в содействии диалогу между сторонами.

Смотрите также: Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

"В последние пару месяцев мы видим, что напряжение увеличивается, а количество нарушений режима прекращения огня возрастает. Это напоминает, какой хрупкой является ситуация. ОБСЕ продолжит делать все, что в наших силах, но необходима устойчивая политическая воля и сотрудничество, чтобы закончить этот кризис. Люди заслуживают устойчивой стабильности и безопасности в повседневной жизни ", - отметила генсек ОБСЕ.

Напоминаем, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 26-30 мая находилась с визитом в Украине,

Также читайте: ОБСЕ прилагает максимум усилий для достижения прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе, - Ермак провел встречу с Шмид