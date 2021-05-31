Главные новости 31 мая: условный срок для Стерненко, Литва аннулировала документы Шария

Апелляционный суд вынес приговор активисту Сергею Стерненко, у пропагандиста Шария в Литве отняли статус политического беженца, Зеленский хочет создать на ВДНХ университет будущего, – главные новости Украины и мира 31 мая.

Приговор Стерненко

Апелляционный суд признал Стерненко виновным по статьям о похищении человека и незаконном обращении с оружием. Ещё по одной статье – о разбое – его оправдали. Суд приговорил активиста к трём годам лишения свободы с одним годом испытательного срока. Таким образом, Стерненко остается на свободе. Он все равно недоволен приговором и собирается обжаловать его в Верховном суде.

Литва объявила Шария персоной нон-грата

Литва лишила кремлёвского пропагандиста Анатолия Шарий статуса политического беженца и аннулировала все его документы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах. По его данным, Шарий пытается оспорить решение литовских властей и нанял для этого дорогих адвокатов. Сам пропагандист утверждает, что сегодня впервые услышал из СМИ о таком решение литовских властей, и будет дожидаться официального уведомления.

Россия создаст новые военные соединения на границе с Украиной

В Западном военном округе РФ, который находится на границе с Украиной, собираются сформировать около 20 новых воинских частей и соединений, – об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он объясняет такое решение ростом угрозы со стороны стран НАТО. В НАТО ответили, что это Россия всем угрожает.

Зеленский создает на ВДНХ университет будущего

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Университета Будущего. Учебное заведение будет располагаться на территории ВДНХ в Киеве. На его создание необходимо 7,2 млрд гривен. Первых студентов университет сможет принять в 2023-м году. В нём будут готовить специалистов шести направлений - "информационные технологии", "нанотехнологии", "аэрокосмические технологии", "Биотехнологии", "энергетические технологии", "международные коммуникации".

Массовая вакцинация от COVID-19

За выходные прививки от коронавируса в Киеве, Львове и Одессе получили около 5000 человек. В июне власти обещают ещё ускорить темпы вакцинации. Тем временем государственное предприятие "Медзакупки" подало в суд на корпорацию "Лекхим" за задержки с поставкой китайской вакцины.

Все регионы Украины находятся сейчас в "жёлтой" зоне карантина, Киев и Закарпатье ближайшее время могут перейти в "зелёную" зону.

"Советский" день пограничника в Днепре

В прошлую пятницу в Днепре отметили День советского пограничника. Около сотни бывших военнослужащих пришли к памятнику воинам-афганцам, возложили цветы и произнесли торжественные речи. На празднике присутствовал флаг СССР, а вот никакой украинской символики не наблюдалось. Теперь активисты просят власти и правоохранительные органы разобраться, что это было.