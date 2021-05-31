Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.
Об этом Макрон сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Макрон отметил, что провел переговоры с Зеленским и Путиным, в ходе которых ему удалось договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.
"Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - заявил президент Франции.