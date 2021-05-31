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Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон

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Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Об этом Макрон сообщил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Макрон отметил, что провел переговоры с Зеленским и Путиным, в ходе которых ему удалось договориться о проведении встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Она позволит зафиксировать прогресс, который может быть достигнут на встрече глав государств и правительств", - заявил президент Франции.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    А про встречу глав служб по уборке туалетов?
  • belge
    Всё что происходит вокруг этой темы последние несколько лет на мировом дипломатическом уровне, называется, в простонародье, "толочь воду в ступе". Все понимают, что пока кацапский Вова не сдохнет, ничего не изменится, но продолжают с умным видом исполнять - играть в озабоченность и отгребать бабло, каждый на своём посту, за это нулевое КПД.
  • Прощай немытая раССея


    Garry

    Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

    Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 9936
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