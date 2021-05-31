Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ

Власти России собираются продлить запрет на полёты российских авиакомпаний в Турцию. Таким образом российские туристы в июне не смогут добраться на отдых в эту страну. Официальная причина – борьба с коронавирусом.

О планах продлить запрет пишет со ссылкой на два источника российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной версии, запрет продлят в связи с коронавирусом – мол, отдых на турецких курортах до сих пор небезопасен.

Прежний срок ограничений истекает завтра, 1 июня. До какого числа будет новый срок, пока неизвестно.

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О продлении запрета на перелеты стали говорить еще в середине мая. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот", не дожидаясь официального оповещения, закрыл продажу билетов на все рейсы в Турцию до конца июня.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на свой источник пишет, что авиасообщение с Турцией возобновится не ранее июля.