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Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ

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Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ
Власти России собираются продлить запрет на полёты российских авиакомпаний в Турцию. Таким образом российские туристы в июне не смогут добраться на отдых в эту страну. Официальная причина – борьба с коронавирусом.

О планах продлить запрет пишет со ссылкой на два источника российское государственное информагентство ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной версии, запрет продлят в связи с коронавирусом – мол, отдых на турецких курортах до сих пор небезопасен.

Прежний срок ограничений истекает завтра, 1 июня. До какого числа будет новый срок, пока неизвестно.

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О продлении запрета на перелеты стали говорить еще в середине мая. Российский авиаперевозчик "Аэрофлот", не дожидаясь официального оповещения, закрыл продажу билетов на все рейсы в Турцию до конца июня.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на свой источник пишет, что авиасообщение с Турцией возобновится не ранее июля.

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  • Яр Холодний
    "Нєхрен шастать...". Менше кацапами смердіть буде по світу... Хай беруть приклад з Білорусі - Лука вже розпорядився про заборону виїзду за межі Білорусі ...
  • Andy Jumeirach
    Знает Анталия, понял Измир,
    что без кацапов, так чист этот мир !
  • Welt Schmerz
    XDDDD

    Отдых без российских туристов: Москва собирается продлить запрет на полёты в Турцию, - росСМИ - Цензор.НЕТ 5893
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