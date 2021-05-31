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Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский

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Создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и РФ представляет опасность для Украины, - Зеленский
Сотрудничество Беларуси и России в оборонной сфере представляет опасность для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что создание "настоящего союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.

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Топ комментарии

  • КузьмичUA
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  • Nickol Nickols
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