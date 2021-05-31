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Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км

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Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км
Водопровод является временным, строили его российские военные. Оккупанты утверждают, что таким образом "сняли водную блокаду Крыма".

А строительство водопровода заявил министр обороны России Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, водопровод является временным и должен бесперебойно поставлять воду в оккупированный полуостров до завершения строительства магистрального водопровода.

Он заявил, что "важно отметить, что вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов", а новый водопровод позволил снять "водную блокаду Крыма".

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В то же время заместитель главы российского Министерства строительства Максим Егоров заявил, что потери воды в водопроводах оккупированного Крыма достигают 70%.

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  • ПравдаЛюбка
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