Счет, с которого Шарий оплачивает покупку недвижимости в Испании, пополняется из Москвы, - Бутусов
Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания.
Он уточнил, что существует счет: "Anatolii Sharii, 4082 0978 7010 0001 9207, Raiffeisen Bank RF, Moscow".
"21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ.
С этого счета Шарий оплачивает свои покупки недвижимости в Испании.
Это только часть переводов, которые регулярно получает Шарий из РФ", - отметил журналист.
Он выразил надежду, что украинские правоохранители используют эту информацию в расследовании подрывной деятельности Шария против нашей страны.
"За каждого дурака из "шарикюгенда", который устраивает провокации за 100 гривен, за каждого бота, который строчит комменты в соцсетях за копеечку, за поддержку российской агрессии и пропаганду против украинской армии и государства Шарий получает на свои счета крупные суммы, финансирует свое движение, распространяет дезинформацию", - отметил Бутусов и дал ссылку на материал о фейках Шария.
Он подчеркнул, что "фейки стали для Шария самым выгодным бизнесом, и на кровавые деньги он закупает недвижимость в Евросоюзе".
"Надеюсь, что после решения Литвы об объявлении Шария персоной нон грата и аннулировании его документов, испанские правоохранительные органы проведут проверки связей Шария с Москвой, и этот российский агент будет выдворен также и из Испании, и переедет туда, где ему делают заказы против Украины, к себе в РФ", - пишет Бутусов.