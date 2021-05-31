"ЕС" о "пленках Медведчука": Офис Президента пытается отвлечь украинцев от провала с НАТО и снятия санкций с "Северного потока-2"

Очередной материал журналистов Bihus.Info с пленками Медведчука - "яркий пример создания и распространения сериала фейков зеленой власти против главного политического противника Зеленского - Петра Порошенко".

Об єтом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Многие забыли, какой была ситуация в энергетической отрасли в конце 2014 года. Новости буквально пестрели следующими заголовками: "На Харьковщине из-за нехватки угля остановилась Змиевская ТЭС", "Запасов угля на ТЭС хватит едва ли на месяц", "Запасы угля для ТЭС Украины критически низкие", "Отключения электричества начались. Со столицы", "По всей стране начались отключения света", "В Украине будут отключать электроэнергию с 9:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00", "Аварийные отключения электроэнергии могут продолжаться всю зиму".

Абсолютно все медиа рисовали апокалиптическую картину: нехватка угля и веерные отключения электричества поставили страну на грань выживания.

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При этом речь шла о антраците - угле, на котором работало большинство украинских ТЭС; почти все украинские антрацитовые шахты оказались на оккупированной территории. А в мире его источники ограничены. Украина искала эти другие источники. И не только в ЮАР. Порошенко лично вел переговоры по углю во время визита в Австралию в декабре 2014 года и договорился с Трампом о контракте на уголь из Пенсильвании", - напоминают в пресс-службе.

Так указывают, что ситуация была "невероятным вызовом и угрозой украинской государственности в условиях прямой военной агрессии России".

"Страна тогда требовала от новоизбранного президента, в частности, света и тепла в домах, школах, больницах. Но Петр Порошенко получил ограбленной страну - без денег на счетах, без возможности быстро пополнить запасы угля. Россия прямо говорила о полной энергетической блокаде: газовой, нефтяной, угольной, которая "должна была поставить Киев на колени".

Для страны главной задачей было выжить, остановить агрессора и впоследствии получить энергетическую независимость от России. Для этого использовали любые возможности: от сложных дипломатических шахматных партий к простым решениям.

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Страна не замерзла. Мы прошли зиму 2014-2015 годов без потрясений (об этом хорошо свидетельствует отсутствие травматических воспоминаний у украинцев). Уже в конце 2015 года мы впервые в истории сумели отказаться от российских газа и электричества. Мы тогда надеялись - что навсегда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что об этом Bihus.Info умалчивает, как и о другом "важном факте": поставки угля с территории ОРДЛО происходили с предприятий, которые находились в украинском правовом поле, "они здесь платили налоги аж до их захвата - и введения блокады решением СНБО Украины".

"В очередной раз отмечаем заказной характер всех трех программ Bihus.Info, изобилующие логическими нестыковками, предположениями и откровенной ложью. Заказчики этих псевдорасседований из Офиса Президента даже не скрывают свою причастность к созданию этих программ и анонсируют заранее те или иные подробности очередных фейков.

Считаем новый сериал попыткой власти отвлечь внимание от провала участия Украины на саммите НАТО и скандала по снятию санкций и достройку "Северного потока-2". Не случайно третья серия вышла накануне повышения тарифов для украинцев с 1 июня. Не стоит забывать, что власть Зеленского разрушила достижения Порошенко энергетической независимости Украины, восстановив импорт электроэнергии из России и только в 2020 году закупив угля из РФ и ОРДЛО на более чем 1 миллиард долларов США", - резюмирует пресс-служба "Европейской Солидарности".

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Напомним, 17 мая журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, где фигурируют десятки аудиозаписей с голосом человека, похожим на голос политика Виктора Медведчука. Зафиксированные на записях переговоры велись с 2014 по 2018 годы - как с представителями "ДНР" и "ЛНР", так и с политическим окружением президента РФ Владимира Путина.

24 мая журналисты Bihus.Info опубликовали вторую часть "прослушки" разговоров Виктора Медведчука. Их расследование посвящено тому, каким образом в руках кума Путина оказался участок украинского нефтепровода.

31 мая на журналисты выложили третью часть. В ней говорится об угольных контрактах и переговорах с оккупантами.