Шмыгаль обсудил со спецпредставителем правительства ФРГ Мильбрадтом закрепление в Конституции результатов децентрализации

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ в Украине Георгом Мильбрадтом обсудил реформу местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что в основу реформы заложены положения Европейской хартии местного самоуправления и лучший мировой опыт общественных отношений в этой сфере. "Реформа уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и приближения их к жителям общин", - сказал примьерю

Глава правительства также отметил, что в децентрализованной модели должны быть новые отношения между местным самоуправлением и органами государственной власти на принципах партнерства, взаимного доверия и ответственности.

"Изменения должны быть направлены прежде всего на обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления, возможности создания органами местного самоуправления районного и областного уровня собственных исполнительных органов. А также изменения должны переформировать местные государственные администрации в органы префектурных типа, основной задачей которых будут осуществления только госудрственных функций, а не самоуправления ", - отметил премьер-министр.

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Шмыгаль подчеркнул, что изменения в Основной закон необходимо закрепить необратимость децентрализации и ее результатов.