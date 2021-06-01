Новости • Агрессия России против Украины

Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК

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Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма.

Об этом рассказал глава прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН,

По его словам, в Интерполе отказываются объявлять в розыск фигурантов таких уголовных дел из-за того, что это якобы противоречит их уставу.

В частности, в Укрбюро Интерпола заявляют о том, что "одним из основополагающих принципов Международной организации полицейского сотрудничества "Интерпол" является принцип нейтралитета, который нормативно закреплен статьей 3 устава организации и предусматривает запрет организации вмешиваться в дела политического, религиозного, военного и расового характера...".

То есть органы Интерпола независимо от уголовно-правовой квалификации рассматривают дела украинских правоохранительных органов, связанные с общественно-политическими событиями в Украине 2013-2014 годов, временно оккупированными украинскими территориями, вооруженным конфликтом на Востоке Украины, как те, что подпадают под действия 3-й статьи устава.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    оскаржити трактування Статуту в міжнародному суді. Можливо, для початку в австрійському. Так, це довго, але іншого виходу нема.
  • Senator S 01a656ec
    В случае сопротивления украинской армии,мы готовы были применить ядерное оружие в Крыму...
    Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО.... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329
  • Правда Правдива 6dec8fee
    А Украинских Воинов в Польше этот "нейтральный" интерпол по какому статуту задерживал, а разве террористы которые захватили Крым и часть Востока Украины это военные.
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