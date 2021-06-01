Издатели и писатели объявили "Украинскую книжную революцию": требуют пресечения российской экспансии, поддержку украинской книги и библиотек

Писатели, представители власти, общественного сектора и издательского бизнеса объявили о начале инициативы "Украинская книжная революция".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одноименном форуме обсудили шаги, призванные вывести украинское книгоиздание, книгораспространение и чтения с нынешнего катастрофического положения.

Если в Германии человек покупает в среднем 5,5 книги в год, в Польше 2,5, то в Украине только 0,5, а на украинском языке - лишь 0,2 книги в год. А карантинные мероприятия из-за эпидемии коронавируса ухудшили даже эти показатели: ассортимент книг уменьшился на 23%, тираж - на 34%. За год закрылись 343 издательства и 48 магазинов. При этом половина книг на нашем рынке российские. Аффилированные с российскими издательствами компании претендуют на государственную поддержку наравне с национальным издательским бизнесом.

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Впрочем, можно не только спасти ситуацию, но и обеспечить динамичное развитие украинского книжного рынка, - считают участники форума.

Для этого нужно прежде всего сконцентрировать усилия на поддержке книг на украинском языке, компенсировать за счет государства арендную плату книжным магазинам и часть допечатных расходов издательствам, пресечь российскую экспансию на книжном рынке во всех ее проявлениях, противодействовать пиратству. Отдельным важным направлением, требущим большего времени и усилий, является реформирование сети библиотек, которые должны стать современными культурными центрами.

Участники форума планируют воплотить свои предложения в законопроекты и добиваться их принятия парламентом.

В работе, форума приняли участие, в частности, писательница Оксана Забужко, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров, директор Украинского института книги Александра Коваль, народные депутаты Владимир Вятрович и Николай Княжицкий, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, основатель издательства "Лаборатория" Антон Мартынов, генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов, дизайнер и основатель издательства "Комора" Ростислав Лужецкий, журналист Вахтанг Кипиани, дипломат, общественный деятель Даниил Лубкивский, главный редактор журнала "Український тиждень" Дмитрий Крапивенко, представители общественного сектора.