Меркель на этой неделе направит в США делегацию для обсуждения "Северного потока-2"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.
По данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится в США с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.
Отмечается, что визит немецкой делегации, который состоится всего за несколько дней до первой поездки Байдена в Европу, призван устранить напряженность, имеющуюся в экономических отношениях между США и Германией. Одной из нерешенных проблем остаются пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом.
Ранее Байден заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".
Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.
Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.