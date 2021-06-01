Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решение - в политической плоскости", - сказал глава МИД Турции, слова которого цитирует телеканал NTV
Комментируя тему продажи турецких беспилотников Украине, он подчеркнул: "Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло".
Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.
Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".