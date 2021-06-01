Глава МИД Турции Чавушоглу ответил на упреки РФ по поводу продажи беспилотников Украине: Вы продаете ракеты Сирии

Позиция Турции относительно непризнания оккупации Крыма Россией остается неизменной, а соглашение о продаже БПЛА Украине не затрагивает других стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Наша позиция по Крыму известна. Мы также озвучиваем это россиянам. Мы говорим о том, что ее решение - в политической плоскости", - сказал глава МИД Турции, слова которого цитирует телеканал NTV

Комментируя тему продажи турецких беспилотников Украине, он подчеркнул: "Это торговля. Соглашение с Украиной было заключено много лет назад. Россия поставляет ракеты в Сирию или другие страны. Мы не ставили этого под сомнение, когда это произошло".

Чавушоглу добавил, что во всем мире существует большой спрос на беспилотные летательные аппараты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция сохраняет нейтралитет в вопросе отношений Украины и России, - глава МИД Чавушоглу

Как сообщалось, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских изданий "рекомендовал" турецким коллегам "прекратить подпитывать милитаристские настроения Киева". По словам главы МИД государства-оккупанта, "поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России".