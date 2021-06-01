"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем дошкольное образование", - Шкарлет
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека", - сказал глава МОН.
Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где "мы взращиваем не просто ребенка".
"Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования на законодательном уровне. Переформатируем его в образование раннего развития", - подчеркнул Шкарлет.
Как сообщалось, Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Образование и наука" подписал указ о создании Президентского университета будущего. В университете будут готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, аэрокосмической, энергетическим и биотехнологиям.
Университет планируется построить к сентябрю 2023 года.