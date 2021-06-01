В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 2 137 новых случаев заражения, 12 085 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 2 137 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"1 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 137 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 579 человек;

летальных случаев - 163;

выздоровели - 12 085 человек;

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За сутки протестировано:

методом ПЦР - 26 468 человек,

методом ИФА - 11 271 человека,

экспресс-тестами - 14 225 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболел - 2 204 631 человек;

выздоровели - 2 053 167 человек;

летальных случаев - 50 699;

проведено ПЦР-тестов - 10 207 245.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях", - рассказали в Минздраве.











