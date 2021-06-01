В Украине за сутки от COVID-19 умерли 163 человека, зафиксированы 2 137 новых случаев заражения, 12 085 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"1 июня 2021 в Украине зафиксированы 2 137 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 56 медработников.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 579 человек;
летальных случаев - 163;
выздоровели - 12 085 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 26 468 человек,
методом ИФА - 11 271 человека,
экспресс-тестами - 14 225 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболел - 2 204 631 человек;
выздоровели - 2 053 167 человек;
летальных случаев - 50 699;
проведено ПЦР-тестов - 10 207 245.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях", - рассказали в Минздраве.