За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 13 937 человек, всего - 1 032 038, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 129 482 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"13 937 человек привиты против COVID-19 за сутки 31 мая 2021. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы - 3 705 человек.

В течение суток работали: 215 мобильных бригад, 317 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 1 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 615 238 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу - 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок", - рассказали в Минздраве.





