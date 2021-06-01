Количество случаев пыток в полиции снизилось, - Офис Генпрокурора

Пытки в райотделах полиции - это системная проблема. Однако их количество значительно уменьшилось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил начальник департамента ОГП по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов.

По его словам, кардинальных изменений не произошло.

"В то же время мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение", - отметил Белоусов.

За весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего – 700. А потому, подчеркивает прокурор, можно говорить, что пристальное внимание к этой проблеме ведет к снижению количества случаев пыток и избиений со стороны полицейских.

При этом Белоусов обращает внимание, что пытки в райотделах полиции – это системная проблема. Она связана с тем, что полицейских фактически не обучают другим эффективным методам расследования и проведения допросов. Более того, у правоохранителей до сих пор отсутствует единая процедура задержания и оформления граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищение и пытки волонтера: Экс-нацгвардеец предстанет перед судом