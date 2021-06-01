Украинский политзаключенный Приходько отказался от вакцинации в СИЗО РФ, - украинский консул Малышевский

Проукраинский активист из Крыма Олег Приходько, который сейчас находится в СИЗО Ростова-на-Дону, отказался от вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом сообщил генеральный консул Украины в РФ Тарас Малышевский.

По его словам, Приходько побоялся, что вместо вакцины ему введут другой препарат.

"Он не доверяет тюремной медицине. Ведь одной из форм фальсификации его дела стало то, что у него коварно взяли биоматериалы ротовой полости, а затем использовали в суде. И сейчас он мне говорит: "Господин консул, я не верю им. Вакцина это будет или нет? Я не дамся", - рассказал консул.

Он отметил, что системно заключенных не вакцинируют. Карантин в местах лишения свободы России ослабили - родным позволяют долговременные свидания (до 3 дней) и краткосрочные.

"Это важно, потому что контакт с родными - это первое, что должно быть", - добавил Малышевский.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

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