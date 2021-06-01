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В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква

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В ОП создали подразделение по европейской и евроатлантической интеграции: этим направлением займется Жовква
Фото: bituk.media
В Офисе Президента введена должность заместителя руководителя Офиса Президента, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП, передает Цензор.НЕТ.

Эту новую должность будет занимать Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

Отмечается, что к первоочередным задачам Игоря Жовквы относится координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Верховной Радой.

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"Сегодня события в глобализированном мире, несомненно, требует еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому Президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная экспертиза - в быстром темпе и в профессиональной модерации", - говорится в сообщении.

"Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами в международных отношениях. Системность этой работы является главным условием для ее успеха. Потенциал всех властных институтов Украины должен быть использован полностью для того, чтобы мы могли обеспечить полноправную интеграцию нашего государства в структуры Евросоюза и НАТО, как это и определено Президентом Владимиром Зеленским", - отметил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Volodymyr Ariev

    Поржали над Презеленським Університетом? А тепер серйозно.

    Мало хто звернув увагу на виступ одного представника владної команди, чиї слова всі присутні на президентському заході освітяни зрозуміли однозначно:
    монобільшість збирається прийняти закон, який дозволить відчудження земель національних університетів.
    Ви все правильно зрозуміли - на обрії намалювався новий дерибан.
    В світлі цього, інформація про розташування нового і зеленського університета на території колишньої ВДНГ в Києві виглядає особливо пікантно: на цю землю забудовники давно дивляться ласим оком, але ніяк не можуть відхопити. А тут - схема: і грошовито, і законно, і народу сподобається.
    Така от освіта майбутнього.
    Не тих воров назвали, що в законі.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Это уже не офис, блин. Даже слова подобрать не могу. Черновецкого не хватает для связи с внеземными цивилизациями.
  • Sophia-Maria Duglass
    Интеграция - это когда вы ( ОП , ВР, кабмин) НЕ ПИСТИТЕ В ДОРОГИХ КРЕСЛАХ, а едите в Восточную Европу ( бо она Украине ближе) и учитесь в маленьких городках устройству жизни и демократии
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