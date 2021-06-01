В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, произведенную в Италии: к концу недели прибудет партия в 705,6 тыс. доз, - Минздрав

31 мая в Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса AstraZeneca, которую производят в Европейском союзе.

Об этом 1 июня проинформировал посвященный вакцинации сайт Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca", – говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что такую вакцину одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения, ее разрешили использовать в Евросоюзе, Великобритании, Индии и Канаде.



"К концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудут 705,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Она будет предназначена для вакцинации второй дозой тех, кто уже прошел 12-недельный интервал после первой прививки, в частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, лиц в возрасте 65+. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели", – анонсировали в ведомстве.



Италия стала третьим производителем вакцины AstraZeneca, чей препарат зарегистрирован в Украине. Ранее регистрировали вакцину с торговыми марками Covishield (изготовленную в Индии) и AstraZeneca-SKBio (из Южной Кореи).