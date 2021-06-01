Зеленский о нежелании НАТО вступать в войну с РФ: Политический эгоизм может привести именно к Третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у НАТО не должно быть позиции "посмотрим" в вопросе агрессии РФ против нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом глава государства заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Меня спрашивают, не боимся ли мы получить ПДЧ в НАТО или быть членом Альянса (а вы знаете, какое отношение России к этому вопросу), не боюсь ли я, что из-за этого начнется война? И то же спрашивают про трубу. Я просто хочу ответить, что у нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, и никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что такая вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это не является для России причиной начинать или продолжать военные действия", - отметил Зеленский.

По словам президента, "было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты".

На слова журналиста о том, что Украина хочет быть в НАТО, но НАТО не хочет вступать в войну с Россией, потому что это горячий конфликт, глава государства ответил:



"Я считаю, что это нецивилизованное, несовременное, неправильное отношение к безопасности человечества. Тот политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим". Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию. Мне кажется, что это не совсем справедливо - мы же защищаем, мы - стена безопасности этой философии существования, европейской цивилизации, прав и свобод человека".

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