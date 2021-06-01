Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война

Попытка России построить наземное сообщение с временно оккупированным Крымом может закончиться полномасшабной войной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, - один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам", - отметил президент.

"Но могут быть, скажем так, "сюрпризы" и с другой стороны. Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важной геополитической и, наверное, оборонной сделке. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны", - добавил Зеленский, уточнив, что украинской стороне не известно о деталях договора о создании союзного государства.

"Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открытая полномасштабная война", - заявил глава государства.

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