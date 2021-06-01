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В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик

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В повестку дня Рады не включили постановление о ситуации в Беларуси: это позор, - нардеп "Голоса" Рудик
Выступая с парламентской трибуны, лидер партии "Голос" Кира Рудик возмутилась отсутствием в повестке дня Верховной Рады постановления относительно ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Рудик называла такое положение вещей позором.

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"Если мы не хотим проснуться в Беларуси 2.0, где диктатор уничтожает права и свободы, мы должны развивать институты украинской демократии и справедливости государства", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, "Голос" требует немедленно освободить белорусского блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Напомним, в Раде зарегистрирован проект постановления № 5560 об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира относительно признания режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности.

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