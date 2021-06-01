С 1 июня работающим пенсионерам пересчитают пенсии, а доплату за апрель и май они смогут получить задним числом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Как заявила начальник ГУ Пенсионного Фонда в Киеве Лариса Дзядевич, доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.
"Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработала 24 месяцев или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - объяснила она.
При этом для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.
Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по следующей формуле: средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год - это 1%).
Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.
На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.