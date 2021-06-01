Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, - СМИ

Прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий, которого в Украине разыскивают по подозрению в госизмене, обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

Об этом говорится в видеоблоге редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, передает Цензор.НЕТ.

"В последний день, который допускается литовским законом, Шарий обжаловал это решение, и теперь впереди несколько месяцев волокиты, а возможно, даже год с копейками", - отметил он.

По его словам, суды Литвы теперь должны подтвердить, что действия миграционной службы страны в отношении Шария были корректными.

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"Придется подождать. Рано или поздно, я абсолютно убежден, литовские власти победят и у Шария не будет статуса", - считает Сидоренко.

По его словам, лишение статуса беженца сделает пребывание Шария в странах Евросоюза нелегальным.

"Одновременно Шария объявили персоной нон грата в Литве. Это означает, что он не имеет права въехать на территорию этого государства, но, к сожалению, может оставаться в других странах ЕС, пока его, скажем, не депортируют...", - объяснил Сидоренко.

В этом контексте, по его словам, очень важно украинское дело в отношении Шария. Если украинская прокуратура сможет убедить власти стран ЕС, что расследование имеет серьезную почву, фигуранта должны выдать Украине.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что 10 мая 2021 года Литва аннулировала Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. По данным источника, Шарий нанял дорогих адвокатов, чтобы оспорить это решение.