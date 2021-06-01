За сутки от коронавируса в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 3 864, выявили 434 новых случая, - Кличко

За минувшие сутки в столице госпитализировали 33 пациента с диагнозом коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5 097 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 206 871", - говорится в сообщении.

Заболели 249 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 162 мужчины в возрасте от 19 до 91 года. А также 14 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирус, а также 130 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 3 864 человека. Всего коронавирус побороли 17 055 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 113, в Святошинском - 80 и в Дарницком районе - 73 случая.

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