Руководство ГФС не должно попасть в Бюро экономической безопасности, - Европейская Бизнес Ассоциация

Верхушка Государственной фискальной службы не должна перейти на работу в Бюро экономической безопасности.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Нам очень интересно, кто станет руководителем БЭБ. Какая корпоративная культура будет создана в новом органе? Не будет ли она такой же, как в налоговой милиции? Поэтому многое будет зависеть именно от кадров БЭБ. Если туда перетекут сотрудники ГФС или налоговой службы, то и речи быть не может о приходе нового лица в правоохранительный орган", - отметила исполнительный директор ЕБА.

Деревянко заверила, что в случае, если при формировании кадрового состава БЭБ будут пересекаться "красные линии", то бизнес не станет молчать. Именно неприятие старых кадров в новом правоохранительном органе было одним из предостережений со стороны ЕБА при обсуждении проекта закона о БЭБ.

"Закон не запрещает прямо перетекать старым кадрам в новую систему. Поэтому соответствующие риски существуют. Впрочем, нас заверили народные депутаты из профильного комитета, представители Офиса президента и премьер-министр Денис Шмыгаль, что в БЭБ попадут только новые, не запятнанные профессионалы. Соответственно реагировать будем, когда появятся конкретные претенденты на должности руководителей БЭБ. Если же в новый орган попадут старые кадры - это будет очень странно. Это будет сильно отличаться от того, что нам обещали власти, от того, чего ждет бизнес", - подытожила Деревянко.

Напомним, БЭБ начнет работу 25 сентября, после чего ГФС прекратит свое существование. Тем не менее, в пятницу, 28 мая, во время пресс-брифинга глава ГФС Вадим Мельник сообщил о планах выдвигать свою кандидатуру на пост главы БЭБ.

"Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу продолжить работу в этом направлении", - заявил он.