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Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю, - замглавы ОП Тимошенко

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Украина может обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от коронавируса в неделю, - замглавы ОП Тимошенко
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю.

Об этом замглавы ОП рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, мы понимаем, что в неделю мы можем обеспечить до 400 тысяч вакцинаций. Мы ускоряем темпы поставок, система готова", - отметил Тимошенко.

В то же время, по словам замглавы ОП, реальные темпы вакцинации будут зависеть от объемов и графика поставки вакцин.

"Все будет зависеть от количества вакцин, которая к нам приедет. Если к нам приедет больше вакцин, мы сможем это обеспечить. Проблемы вакцинации нет. Мы подготовились. Дальше вопрос поставок. Это же не вопрос только Украины, дефицит вакцины есть везде", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что за лето в стране провакцинируют от коронавируса 5 млн украинцев.

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Топ комментарии

  • Привет
    😁 та не мелочитесь уже...400 тысяч в день...или даже в час...
  • vujko
    Болтунннннннннн!!!!!!!!!!!!
  • Василий Сантадок
    5 млн/минуту - план партии един
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