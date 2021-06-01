Финансовый комитет ВР утвердил Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности
Об этом в интервью журналистам в ВРУ сказал народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Они не являются бывшими представителями налоговой милиции. Это Людмила Рубаненко - очень известный человек в аудите... Мы руководствовались логикой, что один человек должен хорошо разбираться в налоговом праве, в бухгалтерском учёте и аудите, а второй человек должен быть адвокатом, который разбирается в уголовном процессе. Галина Шевченко - адвокат с большим стажем. Поэтому избрали этих кандидатов", - отметил нардеп.
По его словам, от парламента будет три кандидата: два от финансового комитета и один от правоохранительного.
Гетманцев рассказал, что всего будет 9 участников комиссии: 3 от СНБО, 3 от ВРУ и 3 от Кабмина.
"Как только эта комиссия будет создана, будет объявлен конкурс", - добавил он.
Депутат также подчеркнул, что в конкурсе на директора БЭБ может принять участие каждый желающий, так как тут нет каких-либо ограничений.