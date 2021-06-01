Практика назначения бизнесменов главами местных администраций в целом закончилась, - замглавы ОП Тимошенко

В Офисе президента "в целом" отказались от практики назначения бизнесменов на должности глав областных администраций.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"В большинстве случаев не хочется назначать таких людей, потому что на их бизнес-территориях есть какие-то свои интересы и не хочется, чтобы эти интересы стали впереди интересов государства. На уровне Офиса президента, в целом, практика с бизнесменами закончилась. Теперь это бюрократы, политики, управленцы, исполнительная власть", - сказал он.

Он напомнил, что в последнее время поменяли большое количество глав администраций, отметив, что "где-то, не спорю, промахнулись".

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