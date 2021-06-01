Украинская госавиакомпания будет обеспечивать как внутренние, так и международные рейсы на дальние дистанции, - замглавы ОП Тимошенко
"Государственная авиакомпания должна обеспечить региональное сообщение для стыковых с Киевом, именно поэтому мы и начали развивать аэропорты в регионах. Это также рейсы в Европу, трансатлантические рейсы и дальнемагистральные – Китай, Азия", - заявил заместитель Главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что переговоры о создании внутренней авиакомпании уже ведутся как с зарубежными лидерами авиаотрасли, так и с украинскими специалистами.
"Мы хотим запустить на региональные и ближние страны Ан-148. Дальнее сообщение – при помощи лизинга Boeing или Airbus. Уже есть реальные просчеты, в том числе, ее (госавиакомпании. - Ред.) доходности. В наши планы не входит ежегодное дотирование этой кампании, она должна приносить доход", - подчеркнул замглавы Офиса Президента.
Он также отметил, что в случае, когда граждане Украины находятся в другой стране - как в ситуации с COVID-19 и не могут ее покинуть, эта авиакомпания будет осуществлять их возвращение домой.
"Кроме того, прекращение воздушного транзита через Беларусь потенциально может увеличить наши доходы. Это, кстати, касается и наземного транзита. У нашего налогового и транспортного комитетов Рады есть идеи по введению сборов с транзитного транспорта, что дало бы возможность нам заработать", - заявил Тимошенко.