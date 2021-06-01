Рада назначила Рубаненко и Шевченко в комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности

Верховная Рада определила двух из трех представителей по своей квоте в конкурсную комиссию по отбору кандидата на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).