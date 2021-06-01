Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган

В ходе программы будет обсуждаться стенограмма разговора адвоката экс-президента США Д. Трампа Рудольфа Джулиани и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Автор и ведущий ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" после ознакомления с заявлением советника председателя Офиса Президента Михаила Подоляка по "расследованию вмешательства Украины в президентские выборы в США и вероятной причастности к этому бывшего генерального прокурора Юрия Луценко" любезно приглашает председателя ОП А. Ермака и советника председателя ОП М. Подоляка к участию в программе в прямом эфире", - отмечает Сарган.

В частности, по ее словам, автор предлагает гостям обсудить стенограмму разговора адвоката экс-президента США Д. Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака.

"Стенограмма беседы вызвала большой интерес в США, однако осталась почти незамеченной в Украине. Поэтому автор приглашает А. Ермака и его советника М. Подоляка поговорить не только о тесных контактах с Джулиани, но и о заявлениях президента Зеленского, "которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок", - отмечает она.

"Понимая загруженность председателя Офиса Президента, предлагаем принять участие в программе 3 или 10 июня текущего года", - резюмировала Сарган.

Читайте также: ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски