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Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган

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Луценко приглашает Ермака и Подоляка на свое ток-шоу, чтобы обсудить стенограмму разговора главы ОП с Джулиани, - Сарган
В ходе программы будет обсуждаться стенограмма разговора адвоката экс-президента США Д. Трампа Рудольфа Джулиани и главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Автор и ведущий ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" после ознакомления с заявлением советника председателя Офиса Президента Михаила Подоляка по "расследованию вмешательства Украины в президентские выборы в США и вероятной причастности к этому бывшего генерального прокурора Юрия Луценко" любезно приглашает председателя ОП А. Ермака и советника председателя ОП М. Подоляка к участию в программе в прямом эфире", - отмечает Сарган.

В частности, по ее словам, автор предлагает гостям обсудить стенограмму разговора адвоката экс-президента США Д. Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Ермака.

"Стенограмма беседы вызвала большой интерес в США, однако осталась почти незамеченной в Украине. Поэтому автор приглашает А. Ермака и его советника М. Подоляка поговорить не только о тесных контактах с Джулиани, но и о заявлениях президента Зеленского, "которые могли бы помочь Трампу переизбраться на второй президентский срок", - отмечает она.

"Понимая загруженность председателя Офиса Президента, предлагаем принять участие в программе 3 или 10 июня текущего года", - резюмировала Сарган.

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Топ комментарии

  • Чинганчгук
    вони думали - шо трамп вечен - ошиблись малость))
  • Василий Сантадок
    Ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко". Суть программы - ведущий и гости бухают в прямом эфире, а в конце ток-шоу, со словами "ты меня уважаешь?", обсуждают международную политику.
  • Rhodesian
    Давай Югик, - сливай всю кодлу!
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